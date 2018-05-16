Вратарь "Тампы" Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

Российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В победном матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Вашингтон Кэпиталз" ему удалось отразить 36 из 38 бросков по своим воротам.

Его партнер по команде Виктор Хедман стал второй звездой дня. На счету защитника "Тампы" одна заброшенная шайба и две голевые передачи.

Третьей звездой игровой дня оказался российский нападающий "молний" Никита Кучеров. В его активе гол и результативная передача.