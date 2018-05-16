Джиро д'Италия. Гонсалвеш из Katusha-Alpecin вернулся в Топ-20

Вторая неделя многодневной велогонки "Джиро д'Италия" начался самым длинным на этом Гранд-туре этапом: гонщики проехали между городами Пенне и Гуальдо-Тадино 239 км. Победу одержал словенец из команды Bahrain Merida Матей Мохорич. Португалец Жозе Гонсалвеш вернулся на 20-е место.

Мохорич сумел вместе с немцем Нико Денцем (команда AG2R La Mondiale) уехать в отрыв и сохранить преимущество в 34 секунды над основной группой. Время победителя – 6 часов 4 мин. 52 сек.

Тем не менее, все фавориты приехали в общей группе и порядок мест в общем зачете не изменился. Британец Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) лидирует, прошлогодний чемпион "Джиро" голландец Том Дюмулен (Sunweb) – второй с отставанием в 41 сек., француз Тибо Пино (FDJ) – третий (+46 сек.).

Гонсалвеш на 20-м месте и это пока лучший результат среди гонщиков российско-швейцарской команды Katusha-Alpecin. Впрочем, отставание португальца весьма большое – 4 мин. 36 сек. Россияне Максим Бельков и Вячеслав Кузнецов занимают, соответственно, 115-е и 128-е места.