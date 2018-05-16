Леброн Джеймс оказался самым богатым баскетболистом НБА

Трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс был признан самым богатым игроком НБА. 33-летний баскетболист "Кливленд Кавальерс" зарабатывает 85,3 миллиона долларов в год. Он возглавляет список богачей Лиги уже в четвертый раз подряд.

Леброн получает в "Кливленде" 33,3 миллиона долларов. Еще 52 миллиона он зарабатывает на рекламе. Вторым в списке самых богатых игроков Национальной баскетбольной ассоциации оказался Стефен Карри из "Голден Стэйт" (общий доход 76,7 млн). Его одноклубник Кевин Дюрэнт занял третье место ($58 млн), сообщает РИА Новости.

В десятку самых богатых игроков НБА также вошли Джеймс Харден, "Хьюстон" (48,3), Расселл Уэстбрук, "Оклахома-Сити" (47,5), Дэмиан Лиллард, "Портленд" (40,2), Блэйк Гриффин, "Детройт" (35,5), Яннис Адетокунбо, "Милуоки" (35,5), Кармело Энтони, "Оклахома-Сити (33,2) и Энтони Дэвис, "Нью-Орлеан" (32,7).