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Останки царской семьи 29 минут назад
100-летие расстрела царской семьи: в Москве прошел концерт-реквием
Концерт-реквием, приуроченный к 100-летию расстрела царской семьи, прошел в Доме Союзов в Москве. Текст и музыку написал митрополит Иларион. Исполнил реквием Московский синодальный хор. Кроме музыкальной композиции были представлены архивные кадры жизни Романовых-мучеников и выдержки из дневников последнего императора.
Колонный зал Дома Союзов заполнился звуками Синодального хора. Свободных мест нет — этого концерта многие ждали не один год. За плечами кропотливая работа: программа выступления готовилась долго.
"Идея возникла еще 10 лет назад, когда вспоминали 90-летие расстрела царской семьи. И за эти 10 лет эта композиция изменялась, совершенствовалась. И уже в этом году невозможно пройти мимо даты столетия расстрела царской семьи", — говорит заслуженный артист России Алексей Пузаков.
Помимо музыки, созданной митрополитом Иларионом, зрители услышали историю царской семьи. Не сухие факты, а эмоциональные отрывки о том, что значил для России 1918 год.
"Меня материал сшиб с места, — признается актриса Валентина Талызина. — Я два дня ходила под впечатлением. Это сумасшедшие документы. Эмоционально ужасные".
Семью императора Николая II канонизировали в 2000 году. С тех пор было немало споров об их роли в российской истории. Ясно одно – по мнению церкви, семья императора справедливо причислена к мученикам.
"Ведь не случайно церковь канонизировала царскую семью. Не просто за то, что они пострадали. Многие пострадали, но церковью причислены к лику святых те, кто мужественно встретил свою смерть, кто принес свою жизнь в жертву Христу, кто с именем Христа на устах встретил свою смерть", — поясняет митрополит Иларион.
Главная цель этого концерта-реквиема — не просто вспомните те трагические моменты в истории. Есть и ещё одна — помочь восстановлению старинного памятника архитектуры Москвы. Все собранные средства будут направлены на ремонтные работы.
Речь идет о храме Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных. В советские годы его сперва закрыли, а затем перестроили. В 1999 году здание вновь передали Русской Православной Церкви.
"Вот для меня это очень значимое мероприятие. Я много знаю, много читала об этом трагическом событии. И хочу это все послушать. Для меня это все интересно", — делится Елизавета Тилене.
"Ведь сегодня день семьи. А царская семья, конечно, — показатель любви. И между супругами, и между детьми", — уверена Ирина Бычкова.
Не случайно выбрано и место проведения концерта. Этот колонный зал Дома Союзов, а ранее Дом благородного собрания часто посещали члены царской семьи. А по всей стране уже стартовал проект "Императорский маршрут". Паломники посетят места пребывания царской семьи – в России и зарубежье.
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