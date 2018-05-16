Определились все пары плей-офф на чемпионате мира по хоккею

Накануне в Дании завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею в высшем дивизионе. Как уже сообщали Вести.Ru, сборная России проиграла шведам (1:3) и в 1/4 финала встретится с Канадой. Победитель этой пары сыграет с лучшей командой в дуэте Финляндия – Швейцария.

Напомним, что в группе "А" первые четыре места заняли сборные Швеции, России, Чехии и Швейцарии. В квартете лучших под литерой "В" оказались команды Финляндии, США, Канады и Латвии, в последнем матче обыгравшие хозяев первенства датчан (1:0).

Таким образом, в верхней части сетки плей-офф играют Швеция – Латвия и Чехия – США. Именно в играх этой четверки определится первый финалист, а второй будет представлять квартет Финляндия – Швейцария, Россия – Канада. Все матчи 1/4 финала пройдут в четверг, 17 мая.