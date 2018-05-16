Разрыв оптоволоконной сети парализовал Хельсинки

В Хельсинки произошел разрыв оптоволоконной сети оператора связи Elisa.

В результате из-за сбоя электронной системы город оказался парализован: метро и трамваи двигаются с задержками, некоторые маршруты отменены. Не продаются билеты в автоматах. Не работают системы электронного учета и записи в поликлиниках и больницах, отключились городские сервисы электронной почты.

Как сообщает РИА Новости, в мэрии города рекомендуют по всем медицинским вопросам обращаться по номерам экстренных служб, которые функционируют в обычном режиме. Специалисты занимаются устранением данных неполадок.