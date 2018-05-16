Ягр в следующем сезоне продолжит выступать за "Кладно"

46-летний хоккеист Яромир Ягр решил не завершать игровую карьеру. Он продолжит выступать за чешский клуб "Кладно". Напомним, что знаменитый чех прошлый сезон начинал в составе клуба Национальной хоккейной лиги "Калгари Флэймз", а по ходу чемпионата вернулся домой, став игроком "рыцарей".

Напомним, что именно в "Кладно" тогда еще 16-летний Ягр начинал свою профессиональную карьеру. В прошлом сезоне за чешский клуб Яромир провел 15 матчей, в которых заработал 4 очка за голевые передачи партнерам, сообщает ТАСС. Стоит отметить, что он является совладельцем "Кладно".

На данный момент легенда чешского и мирового хоккея занимает второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. На его счету 1921 очко. По заброшенным шайбам Ягр расположился на третьем месте в гонке снайперов (766). В составе сборной Чехии он становился олимпийским чемпионом (1998 год), а также дважды побеждал на чемпионатах мира (2005, 2010).