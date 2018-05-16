Тренер "Марселя" Гарсия: в финале Лиги Европы возможно все

Наставник французского футбольного клуба "Марсель" Руди Гарсия накануне финального матча Лиги Европы, в котором его команда сыграет с мадридским "Атлетико", не жалел комплиментов в адрес соперника. Но он надеется, что его команда выиграет второй по значимости евротурнир.

Гарсия напомнил, что 25 лет назад "Марсель" стал первым французским клубом, выигравшим Лигу чемпионов: "У нас есть шанс первыми из Франции выиграть Лигу Европы, хотя сделать это будет очень сложно".

"Атлетико" – это отличная команда с самой надежной защитой в Испании, но у них и прекрасное нападение, — цитирует тренера "Олимпика" сайт УЕФА. – Если у нас и есть сходство, то оно в том, что у каждой из команд есть характер".

Руди Гарсия: "25 лет назад "Олимпик" стал первым французским клубом, выигравшим #ЛигаЧемпионов. У нас есть шанс первыми из Франции выиграть #ЛигаЕвропы, хотя сделать это будет очень сложно".



Пресс-конференция "Олимпика" в LIVE-блоге #финалЛЕ 👉 https://t.co/yh0dRRGPAa pic.twitter.com/cg0q4rQXlA — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 15 мая 2018 г.

"Мы уважаем "Атлетико". Это великий клуб с большим опытом. Хорошо, что мы встречаемся с "Атлетико" в одном единственном матче. В такой ситуации в футболе возможно все", — резюмировал наставник французов.