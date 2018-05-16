Центр зимней передержки рукокрылых Москвы: летучая мышь встала на крыло

Сотрудники Московского зоопарка разбудили летучих мышей и подготовили к возвращению на волю.

Зимой животные жили в специальном помещении Центра зимней передержки рукокрылых Москвы. Летучих мышей разбудили и перевели в так называемый разлетник, где они проведут от двух до семи дней. Сотрудники тщательно наблюдают за ними, следят за их аппетитом и физическим состоянием. Обычно за зиму летучие мыши теряют около трети своего веса, поэтому перед выпуском на волю их откармливают.

В разлетнике мыши могут размяться после долгой зимы и восстановить навыки полета. Затем поздним вечером или в ночное время (максимально комфортное для этих животных) их выпустят на волю. Как сообщает ТАСС, на данный момент уже около 40 летучих мышей отправились в свободный полет, еще десять планируется выпустить на этой неделе.

Летучим мышам, живущим в Москве и Подмосковье, сложно найти место для зимовки. Нередко они залетают в жилые помещения и подвергают себя опасности. Поэтому год назад для помощи летучим мышам в столице был создан Центр зимней передержки рукокрылых.