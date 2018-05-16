Козы, рептилии, пауки и дикобразы не могут эмоционально поддержать авиапассажиров

На сайте американской авиакомпании American Airlines появилось сообщение о том, что согласно, новым правилам, козы, рептилии, пауки и дикобразы не могут считаться животными, обеспечивающими эмоциональную поддержку авиапассажирам. Изменения правил перевозки животных вступают в силу 1 июля, передает ТАСС.

При этом авиакомпания отмечает, что животные, обеспечивающие эмоциональную или психологическую поддержку пассажирам, а также прошедшие специальную подготовку служебные животные могут находиться в салоне без отдельной оплаты, если они отвечают ряду требований.

В правилах говорится, что такие животные должны помещаться на руках пассажира или под сиденьем, они не должны занимать отдельное кресло, питаться с откидных столиков или загораживать проход между креслами. Если они будут кусаться, царапаться, рычать или кидаться на других пассажиров, их переведут в разряд "транспортируемого домашнего животного" и тогда перевозку животного придется оплачивать.

Как сообщает авиакомпания, некоторые животные не могут быть допущены на борт в качестве обеспечивающих эмоциональную или психологическую поддержку, так как они представляют угрозу безопасности и здоровью других пассажиров. Так, в черный список попали: дикобразы, насекомые, рептилии, земноводные, хорьки, козы, грызуны, змеи, пауки, карликовые сумчатые летяги, дикие птицы, животные с клыками, рогами или копытами (за исключением миниатюрных лошадок, прошедших подготовку в качестве служебных животных), а также животные, способные испачкать салон или издающие запахи.