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Российский Крым 17 минут назад
Захарова: украинские заявления о Крымском мосте делаются от полной безнадеги
Заявления украинских властей в связи с открытием Крымского моста являются актом отчаяния и делаются от "полной безнадеги", считает представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Да, потеряли территорию, да, люди сделали такой выбор, но никто не собирался жечь мосты, все собирались только их строить, поэтому зачем им было делать такие комментарии, совершенно непонятно", — заявила Захарова РИА Новости, призвав не обращать внимание на "чудовищные в своей глупости заявления".
Представитель МИД РФ напомнила, что до этого эти же самые люди рассказывали, что моста не будет, что он невозможен, что это чуть ли не компьютерная графика.
"Сейчас уже очевидно, что мост есть", — подчеркнула она.
Автомобильную часть Крымского моста торжественно открыл 15 мая президент РФ Владимир Путин, проехав по новой транспортной переправе на "КамАЗе". Строительство моста через Керченский пролив удалось завершить на полгода раньше намеченного срока.
16 мая мост был открыт для свободного проезда легкового транспорта и пассажирских автобусов одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону. Мария Захарова сегодня в числе первых проехала по Крымскому мосту со стороны Тамани в Керчь.
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