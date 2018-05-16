Из затонувшего в Коми вездехода вынули семь тел

Спасатели в Коми извлекли из затонувшего в Коми вездехода тела семерых рабочих. Еще двоим рабочим удалось спастись на крыше машины.

Инцидент произошел утром в среду в 20 километрах от поселка Кожва на одном из притоков реки Печора. На технологической дороге в воду провалился гусеничный транспортер. В нем находились 9 человек. Водитель переоценил возможности машины и направил ее через ручей недалеко от Печоры. Лед проломился, и вездеход частично затонул. Как сообщает "Интерфакс", кабина машина виднеется из-под воды. Двое находившихся в нем рабочих спаслись.

На месте ЧП работают спасатели, а также следственно-оперативная группа. Подключены два вертолета. По некоторым данным, транспортер принадлежит ТПП "Лукойл Ухта Нефтегаз".