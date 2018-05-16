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Допинг-скандалы 20 минут назад

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16 мая 201811:15

Допинг помешал: золото юниоров США перейдет к пловцам России

Международная федерация плавания аннулировала ряд результатов пловцов из США на юниорском чемпионате мира-2017, который проходил в Индианаполисе. Ранее американский пловец Мэтью Вилленбринг сдал положительную допинг-пробу. Он участвовал в трех эстафетах. Именно в этих дисциплинах США лишат медалей.

Напомним, что в мужской комбинированной эстафете на 400 метров российские пловцы в составе Никиты Третьякова, Евгения Сомова, Егора Куимова и Ивана Гирева завоевали серебро, уступив в финале американцам 0,15 секунды. Теперь золото будет отдано россиянам, сообщает РИА Новости.

Мэтью Вилленбринг уже отбыл четырехмесячную дисквалификацию. Решение Международной федерации плавание может быть оспорено американской стороной в Спортивном арбитражном суде.

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