Тренер "Атлетико" Симеоне: наш стиль схож с манерой игры "Марселя"

Наставник мадридского футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии финального матча Лиги Европы против французского "Марселя" сожалеет, что не сможет руководить командой лично: УЕФА дисквалифицировала тренера "матрасников" за поведение в предыдущих встречах турнира.

"Меня не было на бровке в матче с лондонским "Арсеналом", не будет и во время финала, — цитирует Симеоне официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций. – Жаль, что я не смогу быть в технической зоне, но я всецело доверяю Херману Бургосу. Мы мыслим в едином ключе и много лет работаем вместе".

Диего Симеоне: "Перед любыми финалами, где я участвовал как игрок или как тренер, всегда сохранял спокойствие и думал только о предстоящей игре и возможных ситуациях на поле".#финалЛЕ pic.twitter.com/OZYG4xepRy — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 15 мая 2018 г.

"Опыт в определенной степени может нам помочь, но слишком большого значения у него не будет. Мы тоже будем под давлением. Нужно взять игру в свои руки и доставлять неприятности сопернику везде, где сможем. Нас ждет интенсивный матч. Наши команды во многом схожи", — говорит Симеоне.

Тренер "Атлетико" полагает, что матч будет тяжелым: "Завтра мы проведем очередной финал. Сейчас мы преисполнены чувств и эмоций, но в то же время стараемся быть скромными. Мы приложим все силы, ведь в соперниках у нас очень сильная команда, которая тоже крайне трудолюбива и опасно атакует".

"Марсель" проводит отличный сезон – и в чемпионате, и в еврокубках. Это будет великолепный финал. Наши команды похожи. Марсельцы, возможно, играют друг с другом не так долго, но они относятся к своему делу с тем же энтузиазмом и отдаются работе без остатка. Уверен, что финал будет что надо", — заключил наставник мадридцев.