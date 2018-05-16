Электричка протаранила самосвал в подмосковном Раменском

Пригородная электричка снесла кабину оказавшемуся на путях грузовику в подмосковном Раменском. О произошедшем в среду утром инциденте стало известно от пассажиров, выложивших фото с места аварии.

"Возле депо 47 км электричка сбила КамАЗ. Водитель жив, в стороне стоит", — уточнил один из очевидцев.

На кадрах видно, что отлетевшая в сторону тяжелая машина получила серьезные повреждения, фактически лишившись кабины. Судя по фотографиям, водитель тоже пострадал — на ноги его подняли оказавшиеся рядом люди. Больше в результате аварии никто не пострадал.

"Там напротив ипподрома есть заезд в депо, скорее всего, там заезжал", — уточнил один из местных жителей в ответ на недоуменные вопросы, где же именно у этой платформы могли встретиться самосвал и электропоезд.

ДТП привело к сбою в движении электричек, но задержка составила не более 15 минут.