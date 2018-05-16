В заброшенном морге на юго-западе Москвы нашли скелет

На территории заброшенного морга на юго-западе Москвы (улица Фотиевой) найдены скелетированные останки женщины. По предварительным данным, она скончалась более 8 месяцев назад.

По данному факту назначена проверка и судебно-медицинская экспертиза, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.