Игроки "Спортинга" могут бойкотировать финал Кубка Португалии

После того, как представители фанатских ультрас напали на футболистов лиссабонского "Спортинга" прямо на клубной базе, игроки заявили, что не чувствуют себя защищенными и готовы в знак протеста отказаться от участия в финальном матче Кубка Португалии против "Авеша".

Первой реакцией футболистов "Спортинга" после нападения было желание как можно быстрее покинуть место побоища, где несколько игроков и тренеров пострадали, сообщает издание Ojogo.Pt. Спортсмены подозревают, что акция во вторник, 15 мая, была заранее спланирована и ни охрана базы, ни полиция оказались к этом не готовы.

По предварительной информации из стана "орлов", футболисты отказываются выходить на поле в финальном кубковом матче, который пройдет в воскресенье, 20 мая. Они также пока отказываются общаться с президентом клуба Бруну де Карвалью.

Как уже сообщали Вести.Ru, примерно 50 ультрас "Спортинга" напали на базу клуба, когда футболисты занимались в тренажерном зале. Они испортили много оборудования и напали на игроков и тренеров, которые смогли покинуть место происшествия только в сопровождении полиции.