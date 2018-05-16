Пьяный водитель заподозрил инспекторов в использовании секретного пульта управления

Выпивший водитель протаранил стоявшую на обочине машину ДПС, после чего устроил гонки со стражами порядка по ночному Барнаулу, сообщили в региональном управлении МВД. После задержания всю вину он свалил на полицейских, обвинив их в управлении его автомобилем с помощью неизвестного пульта управления. Устроенное подозреваемым разоблачение сняли на видео.

"Не справился с управлением, машина отказала. Они то ли какой-то пульт купили где-то дорогой, за большие деньги пульт, чтобы руль поворачивался. Руль сам повернул туда-сюда, а потом поехала машина сама. Как будто чип-тюнинг делают какой-то. У них, наверное, на пульте еще есть возможность педаль газа давить", — так описал произошедшее около двух часов ночи 15 мая 32-летний водитель.

Инспекторы ни о каком пульте не упоминают, но отмечают, что у задержанного были очевидные признаки опьянения, а сам он отказался проходить медосвидетельствование. В ту ночь владелец Volkswagen на улице Володарского врезался в припаркованный служебный автомобиль, но тут же уехал с места. Когда его нагнали стражи порядка, он и не подумал остановиться, а принялся уходить от погони, то и дело выезжая на встречную полосу и не обращая внимания на светофоры. Впрочем, далеко уехать ему не удалось.

Теперь, помимо лишения прав на срок до двух лет, мужчине грозят серьезные штрафы.