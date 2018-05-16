Серена Уильямс: у любви нет ограничений по цвету кожи

Американская теннисистка Серена Уильямс, долгие годы возглавлявшая рейтинг WTA, призналась, что никогда не планировала выйти замуж за белого парня. Теперь же она считает, что у любви "нет границ по цвету кожи". Кроме того, Серена заявила, что разница между белыми и темнокожими очень велика.

Напомним, что Уильямс вышла замуж за бизнесмена Алексиса Оганяна, вместе с которым они растят дочку. "Я говорю Алексису: "Ты знаешь, разница между белыми и темнокожими очень велика". Ему всегда приходится выслушивать о несправедливости, которая имеет место. Которой не было бы, если бы я была белой. Это интересно", — цитирует теннисистку Чемпионат.com.

Уильямс никогда не думала, что выйдет замуж за белого парня. Тем не менее она сделала выбор в пользу Оганяна. "Это доказывает, что у любви нет ограничений по цвету кожи", — добавила спортсменка.