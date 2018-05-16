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16 мая 201812:35

Основательница Театра.doc ушла вслед за мужем

Смирнов Владимир/ТАСС

В Москве скоропостижно скончалась руководитель и один из основателей Tеатра.doc, драматург и режиссер Елена Гремина. О ее смерти сообщила на своей странице в Facebook правозащитница Зоя Светова.

Утром 16 мая Елена Гремина умерла в больнице от почечной и сердечной недостаточности. Ей был 61 год.

Гремина пережила своего мужа своего на полтора месяца. Михаил Угаров — драматург, режиссер, основатель и художественный руководитель Театра.doc – умер 1 апреля на 63-м году жизни от сердечного приступа. Он был похоронен на Троекуровском кладбище.

 

Елена Анатольевна Гремина (Миндадзе) родилась в Москве 20 ноября 1956 года в семье кинодраматурга Анатолия Гребнева. Окончила отделение драматургии Литературного института. Гремина была автором пьес, которые ставил в Театре.doc Михаил Угаров. "Сентябрь.doc", "Час восемнадцать", "Двое в твоем доме" были номинированы на премию "Золотая маска".

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