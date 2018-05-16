Тема:

Обнаружение и изучение чёрных дыр Вселенной 50 минут назад

Новости Наука

16 мая 201812:22 Евгения Ефимова

Самая быстрорастущая сверхмассивная чёрная дыра каждые два дня пожирает по солнцу

Астрономы заметили одну необычайно яркую быстрорастущую сверхмассивную чёрную дыру.
Фото ESA/Hubble and NASA.

Кажется странным описывать словом "яркий" такого космического монстра, как чёрная дыра. Между тем астрономы из Национального университета Австралии заметили именно такой объект. По их словам, появись такая чёрная дыра в Галактике, она бы тут же затмила все звёзды на небе и даже смогла бы посоревноваться с Луной.

Но и на этом особенности сверхмассивного гиганта не заканчиваются. Учёные говорят, что обнаруженный объект является самой быстрорастущей чёрной дырой, которую они когда-либо наблюдали. Каждые два дня эта чёрная дыра поглощает массу, эквивалентную массе Солнца.

Обнаруженная сверхмассивная чёрная дыра находится в центре квазара, с легко запоминающимся названием SMSS~J215728.21-360215.1. По оценкам учёных, масса объекта примерно в 20 миллиардов раз превышает массу Солнца, при этом он продолжает невероятными темпами набирать массу.

"Эта чёрная дыра растёт так быстро, что она светит в тысячи раз ярче, чем целая галактика, из-за всех газов, которые она ежедневно всасывает", — говорит ведущий автор исследования Кристиан Вольф (Christian Wolf).

По его словам, если бы этот монстр находился в центре нашего Млечного Пути, то он был бы в 10 раз ярче полной Луны. "Она выглядела бы как невероятно яркая звезда, которая дала бы фору всем звёздам на небе", — уверен Вольф.

Однако в таком гипотетическом сценарии на Земле некому было бы наслаждаться световым шоу. Квазар испускает губительное рентгеновское излучение, которое бы уничтожило жизнь.

К счастью, человечество находится на безопасном расстоянии от космического "монстра" – нас разделяют более 12 миллиардов световых лет. Иными словами, астрономы увидели чёрную дыру такой, какой она была 12 миллиародов лет назад, спустя непродолжительное время после Большого взрыва.

"Мы не знаем, как такой объект смог быстро вырасти в первые дни Вселенной", — говорит Вольф.

Отмечается, что учёные нашли данную сверхмассивную чёрную дыру, объединив данные со спутника ЕКА Gaia, инфракрасного космического телескопа НАСА WISE и телескопа австралийского университета SkyMapper.

"Такие большие и быстрорастущие чёрные дыры чрезвычайно редки, и мы уже несколько месяцев ищем их при помощи SkyMapper", — добавляет Вольф. Он отмечает, что поиски ещё более быстрорастущих космических "монстров" продолжаются.

Результаты исследования представлены в научном издании Publications of the Astronomical Society of Australia.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, что центральная чёрная дыра Млечного Пути порождает землеподобные планеты и разносит жизнь по Галактике.

Ранее по теме

Сейчас

12:55

Медведев: в цифровой среде запреты уже не работают

12:09

Умерла основательница Театра.doc Елена Гремина

11:51

В заброшенном морге на юго-западе Москвы нашли скелет

11:35

ГПУ: Вышинский помещен в ИВС в Херсоне

09:44

Разрыв оптоволоконной сети парализовал Хельсинки

09:38

В Коми ищут шесть человек, провалившихся под лед в вездеходе

07:46

Гавайи на грани катастрофы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Из затонувшего в Коми вездехода вынули семь тел

Из затонувшего в Коми вездехода вынули семь тел

2 часа назад
МИД РФ: пусть Скрипаль лично скажет, что не хочет общаться с консулами

МИД РФ: пусть Скрипаль лично скажет, что не хочет общаться с консулами

1 час назад
Мост в Крым оценили уже тысячи водителей

Мост в Крым оценили уже тысячи водителей

2 часа назад
ГПУ: Вышинский помещен в ИВС в Херсоне

ГПУ: Вышинский помещен в ИВС в Херсоне

1 час назад
Основательница Театра.doc ушла вслед за мужем

Основательница Театра.doc ушла вслед за мужем

32 минуты назад
Напавших с нагайками на митинговавших в Москве выпороли сами казаки

Напавших с нагайками на митинговавших в Москве выпороли сами казаки

2 минуты назад
Путин утвердил структуру нового правительства

Путин утвердил структуру нового правительства

2 часа назад
Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

14.05.2018 09:12
Отлично от Роскачества получили четыре французских коньяка и только один российский

Отлично от Роскачества получили четыре французских коньяка и только один российский

4 часа назад
Разрыв оптоволоконной сети парализовал Хельсинки

Разрыв оптоволоконной сети парализовал Хельсинки

3 часа назад
Определились все пары плей-офф на чемпионате мира по хоккею

Определились все пары плей-офф на чемпионате мира по хоккею

3 часа назад
Помогите остановить бесконечные приступы Олечки

Помогите остановить бесконечные приступы Олечки

15.05.2018 10:00
Добрее, честнее, дружнее: в Подмосковье пройдет Детская Олимпиада

Добрее, честнее, дружнее: в Подмосковье пройдет Детская Олимпиада

15 минут назад
Серена Уильямс: у любви нет ограничений по цвету кожи

Серена Уильямс: у любви нет ограничений по цвету кожи

38 минут назад
Самая быстрорастущая сверхмассивная чёрная дыра каждые два дня пожирает по солнцу

Самая быстрорастущая сверхмассивная чёрная дыра каждые два дня пожирает по солнцу

44 минуты назад
В заброшенном морге на юго-западе Москвы нашли скелет

В заброшенном морге на юго-западе Москвы нашли скелет

57 минут назад
Джон Траволта зажег в Каннах под рэпера 50cent. Видео

Джон Траволта зажег в Каннах под рэпера 50cent. Видео

1 час назад
Потерявший семью в "Зимней вишне" кемеровчанин поучаствует в праймериз "Единой России"

Потерявший семью в "Зимней вишне" кемеровчанин поучаствует в праймериз "Единой России"

1 час назад
Электричка протаранила самосвал в подмосковном Раменском

Электричка протаранила самосвал в подмосковном Раменском

1 час назад
Захарова: украинские заявления о Крымском мосте делаются от полной безнадеги

Захарова: украинские заявления о Крымском мосте делаются от полной безнадеги

1 час назад
Центр зимней передержки рукокрылых Москвы: летучая мышь встала на крыло

Центр зимней передержки рукокрылых Москвы: летучая мышь встала на крыло

2 часа назад
Козы, рептилии, пауки и дикобразы не могут эмоционально поддержать авиапассажиров

Козы, рептилии, пауки и дикобразы не могут эмоционально поддержать авиапассажиров

2 часа назад
"Янни" или "Лорел"? Интернет сходит с ума от новой загадки

"Янни" или "Лорел"? Интернет сходит с ума от новой загадки

2 часа назад
В МВД предложили отказаться от знака "Шипы"

В МВД предложили отказаться от знака "Шипы"

2 часа назад
10 самых бедных городов России

10 самых бедных городов России

3 часа назад
В Жуковском тягач наехал на Boeing

В Жуковском тягач наехал на Boeing

3 часа назад
HTC выпустит смартфон с блокчейном

HTC выпустит смартфон с блокчейном

3 часа назад
Вести.net: "Ростелеком" предложил правительству перейти на свою операционку

Вести.net: "Ростелеком" предложил правительству перейти на свою операционку

3 часа назад
Продолжение "Котенка с улицы Лизюкова" покажут в кино

Продолжение "Котенка с улицы Лизюкова" покажут в кино

3 часа назад
Таежные угодья Тулеева не найдены. Навальному грозит дело за клевету

Таежные угодья Тулеева не найдены. Навальному грозит дело за клевету

3 часа назад
100-летие расстрела царской семьи: в Москве прошел концерт-реквием

100-летие расстрела царской семьи: в Москве прошел концерт-реквием

3 часа назад
Спрос на бизнес-класс вырос в семь раз

Спрос на бизнес-класс вырос в семь раз

3 часа назад
Подростка-инвалида не пустили в самолет после операции

Подростка-инвалида не пустили в самолет после операции

4 часа назад
Жена Вышинского рассказала, что ее мужу необходимы медикаменты

Жена Вышинского рассказала, что ее мужу необходимы медикаменты

4 часа назад
Извержение вулкана на Гавайях приобретает катастрофические масштабы

Извержение вулкана на Гавайях приобретает катастрофические масштабы

5 часов назад
Российские волейболистки с победы стартовали в Лиге наций

Российские волейболистки с победы стартовали в Лиге наций

5 часов назад
КНДР может пересмотреть саммит с США, если они не хотят улучшения отношений

КНДР может пересмотреть саммит с США, если они не хотят улучшения отношений

5 часов назад
Симоньян назвала атаку на киевский офис РИА Новости местью за Крымский мост

Симоньян назвала атаку на киевский офис РИА Новости местью за Крымский мост

6 часов назад
Сектор Газа: беспорядки не утихают, количество жертв увеличивается

Сектор Газа: беспорядки не утихают, количество жертв увеличивается

6 часов назад
Российские геологи нашли в Иркутской области крупные залежи золота

Российские геологи нашли в Иркутской области крупные залежи золота

7 часов назад
Официально анонсировано продолжение культовой игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Официально анонсировано продолжение культовой игры S.T.A.L.K.E.R. 2

7 часов назад
Болтун – находка для WikiLeaks: ФБР выявило информатора в рядах ЦРУ

Болтун – находка для WikiLeaks: ФБР выявило информатора в рядах ЦРУ

8 часов назад
Диего Марадона подписал контракт с брестским "Динамо"

Диего Марадона подписал контракт с брестским "Динамо"

12 часов назад
Гоген и Прохор померились в телеэфире женами-пенсионерками

Гоген и Прохор померились в телеэфире женами-пенсионерками

18 часов назад
Сериал "Сиделка": новая интрига от телеканала "Россия"

Сериал "Сиделка": новая интрига от телеканала "Россия"

14.05.2018 21:38
Концерт к юбилею: звезды мюзиклов споют хиты Уитни Хьюстон

Концерт к юбилею: звезды мюзиклов споют хиты Уитни Хьюстон

14.05.2018 17:55
Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

14.05.2018 16:05