Добрее, честнее, дружнее: в Подмосковье пройдет Детская Олимпиада

С 17 по 20 мая в оздоровительном комплексе "Клязьма" Управления делами президента РФ пройдет VIII Детская Олимпиада.

Олимпиада этого года может стать самой большой по числу участников и географическому охвату. В ней примут участие школы-интернаты и детские дома из Тверской, Саратовской, Рязанской и ещё одиннадцати областей Центрального федерального округа, также приедут ребята из Чувашии, Мордовии, команда из ЛНР. Многие из воспитанников этих учреждений впервые покинут пределы своих регионов.

Олимпиада проводится благотворительным фондом "Детский дом" при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Олимпийского комитета, Администрации Московской области. Судейство осуществляет региональная организация "Динамо" N23.

Тема Детской Олимпиады — "Воспитай в себе Человека!", поскольку основополагающей миссией Детской Олимпиады является воспитание характера на основе общечеловеческих ценностей. У Олимпиады два девиза: "Быстрее, выше, сильнее!" и "Добрее, честнее, дружнее!"

Основные задачи Олимпиады — привлечь детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, воспитать жизнестойкость, уверенность в себе, отвлечь от пагубных привычек и противоправных действий, воспитать характер на базе общечеловеческих ценностей, привлечь внимания общественности к проблемам детей-сирот.

Программа Олимпиады включает 4 дня соревнований. Ребята будут состязаться в трех возрастных группах — по таким дисциплинам, как шахматы, бег, плавание, мини-футбол, прыжки в длину, настольный теннис, подтягивание, шашки и другие.

Кроме соревнований ребят ожидают танцы, фейерверк, концерт, а также мастер-классы, викторины, КВН. Выпускается Олимпийская газета, по содержанию которой проводятся конкурсы и викторины.

Посетить Олимпиаду приглашаются замечательные люди — олимпийские чемпионы, артисты, ученые, психологи.

Олимпийский огонь VII Детской Олимпиады зажег Сергей Федоров, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, а олимпийский огонь VI Детской Олимпиады зажгли победители зимних Олимпийских игр 2014 — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, в предыдущие годы — олимпийские чемпионки Алина Кабаева и Ирина Чащина, флаг Российской Федерации поднимали Алексей Немов, Илья Ковальчук, Николай Валуев.

Вручать награды ребятам будут также чемпионы отечественного спорта, на прошлых Олимпиадах это были Павел Колобков, Алексей Свирин, Анастасия Мыскина и Елена Замолодчикова. В программе закрытия соревнований обязательно будет выступление звезд эстрады.