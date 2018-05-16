Напавших с нагайками на митинговавших в Москве выпороли сами казаки

Казачий блогер Василий Ящиков рассказал о том, что после нападения людей в казачьей форме и с нагайками на протестовавших 5 мая на Пушкинской площади в Москве, наказали казачьими же методами.

Ящиков сообщил Business FM о том, что после этих событий был проведен казачий сход, выявлен и наказаны те, "кто реагировал на провокации слишком горячо".

"Наказали тех, кто дал отпор нагайками. Нагайкой и получили, чтобы знали в следующий раз", — рассказал представитель казачьего сообщества.

Ранее сообщалось, что на 1 тысячу рублей за мелкое хулиганство во время несанкционированной акции оппозиции 5 мая в Москве на Пушкинской площади был оштрафован 28-летний Евгений Федорченко. Он был одет в казачью форму и вооружен нагайкой.

Методы, которыми действовали люди с нагайками, не согласные с позицией митинговавших, вызвали у многих бурную реакцию и негодование. После того, как Совет по правам человека отказался рассматривать вопрос об этих событиях, из него в знак протеста вышел журналист Максим Шевченко.

При этом в Центральном казачьем войске подчеркнули, что казаки закон не нарушали, а выражали свою гражданскую позицию, официально они на митинге не присутствовали и его не охраняли.