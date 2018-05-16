Больше 15 минут не советую: Собянин анонсировал открытие Ледяной пещеры в Зарядье

В парке "Зарядье" 17 мая состоится открытие Ледяной пещеры - частицы русского Севера в Москве. Событие анонсировал в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

"Выглядит сказочно, но находиться там больше 15 минут не советую. Морозит по-настоящему", — предупредил градоначальник в соцсети.

Грандиозный парк "Зарядье", созданный у стен Кремля, был открыт в сентябре 2017 года. Ледяная пещера площадью 350 квадратных метров располагается в павильоне "Заповедное посольство". Температура в пещере поддерживается на уровне минус 5 градусов, что позволит посетителям полностью окунуться в атмосферу Арктики. Для образования толщи льда специалистам потребовалось заморозить около 70 тонн воды. Рядом с пещерой установлены медиаэкраны, на которых будут показывать документальные фильмы о природе льда и научных экспедициях в Арктику и Антарктику. В любое время года посетители могут погрузиться в атмосферу Крайнего Севера, узнать о жизни народов, флоре и фауне этих мест.