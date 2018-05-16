Первый в истории турнир UFC в России состоится 15 сентября в Москве

Первый в истории турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России пройдет в Москве 15 сентября 2018 года. Стало известно, что соревнования примет спорткомплекс "Олимпийский". Состав участников запланированного в нашей стране турнира пока не определен.

По информации РИА Новости, продажа билетов на данное спортивное мероприятие начнется 1 июня. Ранее глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что обязательно сделает турнир в России.