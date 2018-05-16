Кремль: украинские журналисты могут работать спокойно, но ответные меры будут

Россия не ставит под сомнение право украинских СМИ работать на своей территории. Об этом заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос украинского журналиста, Песков сказал, что представителям украинских СМИ абсолютно безопасно находиться в России. Он напомнил, что на протяжении всех этих тяжелых лет их профессиональную деятельность никто не ограничивал, и российские власти находились с ними в диалоге.

"К сожалению, таким преимуществом не могут похвастать российские журналисты на Украине", — добавил Песков.

Он подчеркнул, что Россия категорически не приемлет подобных действий в отношении своих граждан, тем более "если они являются представителями СМИ и когда причиной таких действий является их профессиональная деятельность".

"Россия, конечно, никогда не заставляет себя ждать с ответными мерами, когда в отношении ее граждан осуществляются такие действия", — предупредил Песков.

Во вторник украинские силовики провели широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". Их обвиняют в государственной измене. Главный редактор агентства Кирилл Вышинский была задержан. Сегодня его этапировали в Херсон. По словам жены Вышинского, он страдает серьезными заболеваниями, ему необходимы медикаменты.