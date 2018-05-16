Тема:
Дискриминация авиапассажиров 46 минут назад
В безвоздушном пространстве: что случилось на борту самолета во Внукове
Вылет рейса Москва — Ульяновск из аэропорта Внуково пришлось отменить из-за того, что на борту сработал датчик пожарной тревоги. Это случилось в момент, когда самолет уже готовился оторваться от земли. Более того: еще при посадке пассажиры жаловались на нехватку воздуха. В салоне не работала система вентиляции. Почему людей держали в духоте? И связаны ли между собой два технических инцидента?
Рейс Москва — Ульяновск — в ожидании вылета в подмосковном Внукове. Пассажиры обмахиваются тем, что попадается под руку: воздуха не хватает.
Еще при посадке пассажиры стали жаловаться на духоту — не работала вентиляция. Экипаж просил подождать: запустят двигатели — пойдет холодный воздух.
"Каждый подергал ползунок, там просто не было ни капли воздуха — ни горячего, ни холодного. Люди стали спрашивать у бортпроводницы. Мне показалось, что она тоже волновалась, и она обронила такую фразу: ну, извините, вот сегодня так", — рассказывает пассажирка Мария Чурбанова.
Разогнались и вот-вот должны были оторваться от земли, но тут пилот резко затормозил. Фотографии сделаны сразу после: пожарные осматривают лайнер — перегреты тормоза. Выяснилось: полет пришлось прервать, потому что датчик сообщил о пожаре. Как показала проверка, автоматика дала сбой.
"Самого возгорания не было, это было ложное срабатывание компьютерных датчиков", — рассказал генеральный директор авиакомпании Алексей Фесенко.
Тем не менее, людей еще час продержали в душном салоне. Авиакомпания признала: вентиляция действительно дала сбой, причину сейчас выясняют. По существующим нормам, пассажиры должны всегда садиться в уже охлажденный самолет, особенно когда на улице жарко. Кондиционеры при этом могут работать либо от топлива в баке, либо от внешнего источника. Его за отдельную плату предоставляет аэропорт.
"Экономят и на керосине, и на оплате наземного кондиционера. В авиации в последнее время очень часто экономят на комфорте пассажиров, поэтому это — часто встречающаяся практика", — говорит бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.
Такие ситуации — не редкость, особенно сейчас — в сезон отпусков и чартеров. Пассажиры рейса Москва — Ульяновск, пусть и с опозданием, но улетели резервным бортом с работающими кондиционерами.
Ранее по теме
-
Уволены сотрудники аэропорта, вытащившие пожилого доктора из самолета6 месяцев назад
-
Авиакомпания насмерть заморозила при перевозке попугая10 месяцев назад
-
United Airlines прогнала ребенка с оплаченного места в самолете10 месяцев назад
-
Теннисистку не пускали в самолет из-за ракеток11 месяцев назад
-
Невесту высадили из самолета за надпись на футболке11 месяцев назад
-
Семью высадили из самолета из-за праздничного торта в ручной клади12 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Машины поехали по Крымскому мосту
- В Коми на затонувшем вездеходе погибли семь человек
- Вышинский помещен в ИВС в Херсоне
- Чем новый кабмин будет отличаться от версии 2012 года
- Роскачество: треть коньяка в России - подделка
Самое читаемое
-
Разгадана тайна исчезновения малайзийского "Боинга"
- Открытие Крымского моста: весь Госдеп смотрел, как Путин едет на грузовике
- Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Свадьба Гогена Солнцева с пенсионеркой довела его мать до инсульта
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Путин открыл Крымский мост за рулем КамАЗа
- АвтоВАЗ назвал цены на вседорожный седан Lada Vesta Cross
- Остановился - получи штраф: в Москве камеры начали фиксировать новое нарушение
- Тарифы на ОСАГО могут вырасти уже к осени
Экономика
-
Почему надежды на рост экономики не оправдываются?
- Блокчейн будет принадлежать России
- РФ введет уголовное наказание за исполнение санкций
- Либерализация валютного контроля: каковы выгоды?
Недвижимость
-
Михаил Задорнов оставил два завещания
- Можно ли не платить по долгам и остаться с квартирой?
- Как найти студию, чтобы выгодно ее сдать
- Ипотека и много жилья: эксперты о новых "майских" задачах Путина
- 5 отличий петербургского жилья от московского
Вести.Медицина
-
Можно ли умереть, объевшись шоколадом? Отвечают ученые
- 7 фруктов, от которых стоит держаться подальше, если вы на диете
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- 10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Найден способ есть и не толстеть
Вести в 20.00
-
Крымский мост открыт: подробности
- Украина мстит российским журналистам
- Антисанкции лекарств не коснутся
Москва 24
-
Спецслужбы предотвратили теракт, готовившийся на акции "Бессмертный полк"
- Школьница потеряла сознание и умерла во время урока физкультуры
- Убийца пятерых байкеров найден мертвым в СИЗО
- Мужчина устроил резню из-за парковки на востоке Москвы
- Фермеры выбрасывают трупы телят рядом с жилыми домами
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- "Айтеко" объявляет о всеобщей "мобилизации" волонтеров
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
В безвоздушном пространстве: что случилось на борту самолета во Внукове?
- Граффити по правилам: как работает антивандальное покрытие?
- Речка Лихоборка на севере Москвы заполнилась жидким бетоном
- 83 года и более 200 станций: московское метро устремилось в будущее
- Дышащие формы: в Новой Третьяковке - выставка Вадима Космачева
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Молекула-универсал защитит человека от всех видов простуды
- Как возникает распространённая причина женского бесплодия
- Биологи впервые "пересадили воспоминания" с помощью РНК
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Юные звезды советского кинематографа: тогда и сейчас
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо