В безвоздушном пространстве: что случилось на борту самолета во Внукове

Вылет рейса Москва — Ульяновск из аэропорта Внуково пришлось отменить из-за того, что на борту сработал датчик пожарной тревоги. Это случилось в момент, когда самолет уже готовился оторваться от земли. Более того: еще при посадке пассажиры жаловались на нехватку воздуха. В салоне не работала система вентиляции. Почему людей держали в духоте? И связаны ли между собой два технических инцидента?

Рейс Москва — Ульяновск — в ожидании вылета в подмосковном Внукове. Пассажиры обмахиваются тем, что попадается под руку: воздуха не хватает.

Еще при посадке пассажиры стали жаловаться на духоту — не работала вентиляция. Экипаж просил подождать: запустят двигатели — пойдет холодный воздух.

"Каждый подергал ползунок, там просто не было ни капли воздуха — ни горячего, ни холодного. Люди стали спрашивать у бортпроводницы. Мне показалось, что она тоже волновалась, и она обронила такую фразу: ну, извините, вот сегодня так", — рассказывает пассажирка Мария Чурбанова.

Разогнались и вот-вот должны были оторваться от земли, но тут пилот резко затормозил. Фотографии сделаны сразу после: пожарные осматривают лайнер — перегреты тормоза. Выяснилось: полет пришлось прервать, потому что датчик сообщил о пожаре. Как показала проверка, автоматика дала сбой.

"Самого возгорания не было, это было ложное срабатывание компьютерных датчиков", — рассказал генеральный директор авиакомпании Алексей Фесенко.

Тем не менее, людей еще час продержали в душном салоне. Авиакомпания признала: вентиляция действительно дала сбой, причину сейчас выясняют. По существующим нормам, пассажиры должны всегда садиться в уже охлажденный самолет, особенно когда на улице жарко. Кондиционеры при этом могут работать либо от топлива в баке, либо от внешнего источника. Его за отдельную плату предоставляет аэропорт.

"Экономят и на керосине, и на оплате наземного кондиционера. В авиации в последнее время очень часто экономят на комфорте пассажиров, поэтому это — часто встречающаяся практика", — говорит бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

Такие ситуации — не редкость, особенно сейчас — в сезон отпусков и чартеров. Пассажиры рейса Москва — Ульяновск, пусть и с опозданием, но улетели резервным бортом с работающими кондиционерами.