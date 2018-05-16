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16 мая 201814:53 Владимир Стариков

Граффити по правилам: как работает антивандальное покрытие

Московским уличным художникам вскоре придется сдерживать свои творческие порывы. В столице рассматривают закон о граффити, который обяжет любителей стрит-арта согласовывать проекты. В противном случае рисунок придется стереть или компенсировать расходы на удаление. А в технопарке "Нагатино" нашли способ бороться с хулиганами, которые оставляют надписи на заборах и портят вагоны электричек.

Трансформаторная будка за пару часов обрастает цветочными узорами. Работает художник Артур Кашак — с разрешения энергетиков.

— Естественно, вся защитная документация, потому что в любом случае подъедут сотрудники полиции, спросят — мы покажем документы.

Уличные художники в Москве — в постоянном поиске. Поиске свободного и законного места.

"Легальных мест для рисования очень мало, художников очень много, соответственно, текучка рисунков очень большая, пришел человек, нарисовал, через пять минут может прийти другой человек и нарисовать поверх", — рассказывает Артур Кашак.

Те, кто места не находит, рисуют где придется — на вагонах, заборах, гаражах. Уже скоро художников обяжут такие граффити убрать. Соответствующие поправки рассматривает городская дума. Если же автора рисунка не найдут, восстанавливать стены заставят управляющую компанию или собственников помещений.

Авторы законопроекта опираются на зарубежный опыт. Марина — художница из Аргентины. Успела поработать в Бразилии и Германии, сейчас делает роспись к чемпионату мира в Лужниках. Говорит: в Южной Америке и Европе к ограничениям на граффити давно привыкли.

"Мне может понадобиться несколько часов или несколько дней, мы привыкли получать разрешения, нежели делать что-то быстро. Можно тысячу раз написать свое имя на разных стенах или сделать что-то большое и стоящее", — говорит она.

Главное, уверены художники — не переборщить с запретами. Мэйн — из Южной Африки. Рассказывает, как восемь лет назад власти серьезно взялись за любителей граффити — тоже к чемпионату мира по футболу.

— Например, в Кейптауне законы довольно строгие. Малейший рисунок не сделать без разрешения, и художники предпочитают работать в бедных кварталах, где жители и сами не против разукрашенных стен.

На согласования готовы пойти и московские художники. Они предлагают поделить город на зоны и все же выделять пространство для вольных рисунков — под свою ответственность.

"Прошел год, работа не прижилась, уличное искусство — оно динамичное, и мы взяли и работу перерисовали, проблем нет. Если же работа принялась городом, жителями, ничто не мешает эту работу оставить на год-два-три, на пять и так далее", — говорит организатор граффити-фестивалей Иван Пантелеев.

Но не каждый вандал — художник. А потому московские ученые придумали специальную отталкивающую жидкость, которую можно нанести на любую поверхность — стекло, дерево, металл. Ею уже обрабатывают, к примеру, подземные переходы в Москве.

"Вот, например, он абсолютно не рисует на стене, потому что покрыто супергидрофоновым покрытием. До пяти лет сохраняет свое свойство, если правильно обработано", — говорит креативный директор компании-разработчика Андрей Поцелуйкин.

Таким средством уже покрывают фасады домов и вагоны электричек. А тем, кто хочет творить на улице, все же придется соблюдать правила.

Текст: "Вести-Москва"

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