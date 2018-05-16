Граффити по правилам: как работает антивандальное покрытие
Московским уличным художникам вскоре придется сдерживать свои творческие порывы. В столице рассматривают закон о граффити, который обяжет любителей стрит-арта согласовывать проекты. В противном случае рисунок придется стереть или компенсировать расходы на удаление. А в технопарке "Нагатино" нашли способ бороться с хулиганами, которые оставляют надписи на заборах и портят вагоны электричек.
Трансформаторная будка за пару часов обрастает цветочными узорами. Работает художник Артур Кашак — с разрешения энергетиков.
— Естественно, вся защитная документация, потому что в любом случае подъедут сотрудники полиции, спросят — мы покажем документы.
Уличные художники в Москве — в постоянном поиске. Поиске свободного и законного места.
"Легальных мест для рисования очень мало, художников очень много, соответственно, текучка рисунков очень большая, пришел человек, нарисовал, через пять минут может прийти другой человек и нарисовать поверх", — рассказывает Артур Кашак.
Те, кто места не находит, рисуют где придется — на вагонах, заборах, гаражах. Уже скоро художников обяжут такие граффити убрать. Соответствующие поправки рассматривает городская дума. Если же автора рисунка не найдут, восстанавливать стены заставят управляющую компанию или собственников помещений.
Авторы законопроекта опираются на зарубежный опыт. Марина — художница из Аргентины. Успела поработать в Бразилии и Германии, сейчас делает роспись к чемпионату мира в Лужниках. Говорит: в Южной Америке и Европе к ограничениям на граффити давно привыкли.
"Мне может понадобиться несколько часов или несколько дней, мы привыкли получать разрешения, нежели делать что-то быстро. Можно тысячу раз написать свое имя на разных стенах или сделать что-то большое и стоящее", — говорит она.
Главное, уверены художники — не переборщить с запретами. Мэйн — из Южной Африки. Рассказывает, как восемь лет назад власти серьезно взялись за любителей граффити — тоже к чемпионату мира по футболу.
— Например, в Кейптауне законы довольно строгие. Малейший рисунок не сделать без разрешения, и художники предпочитают работать в бедных кварталах, где жители и сами не против разукрашенных стен.
На согласования готовы пойти и московские художники. Они предлагают поделить город на зоны и все же выделять пространство для вольных рисунков — под свою ответственность.
"Прошел год, работа не прижилась, уличное искусство — оно динамичное, и мы взяли и работу перерисовали, проблем нет. Если же работа принялась городом, жителями, ничто не мешает эту работу оставить на год-два-три, на пять и так далее", — говорит организатор граффити-фестивалей Иван Пантелеев.
Но не каждый вандал — художник. А потому московские ученые придумали специальную отталкивающую жидкость, которую можно нанести на любую поверхность — стекло, дерево, металл. Ею уже обрабатывают, к примеру, подземные переходы в Москве.
"Вот, например, он абсолютно не рисует на стене, потому что покрыто супергидрофоновым покрытием. До пяти лет сохраняет свое свойство, если правильно обработано", — говорит креативный директор компании-разработчика Андрей Поцелуйкин.
Таким средством уже покрывают фасады домов и вагоны электричек. А тем, кто хочет творить на улице, все же придется соблюдать правила.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Машины поехали по Крымскому мосту
- В Коми на затонувшем вездеходе погибли семь человек
- Вышинского собираются арестовать на два месяца
- Чем новый кабмин будет отличаться от версии 2012 года
- Роскачество: треть коньяка в России - подделка
Самое читаемое
-
Разгадана тайна исчезновения малайзийского "Боинга"
- Открытие Крымского моста: весь Госдеп смотрел, как Путин едет на грузовике
- Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Свадьба Гогена Солнцева с пенсионеркой довела его мать до инсульта
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Путин открыл Крымский мост за рулем КамАЗа
- АвтоВАЗ назвал цены на вседорожный седан Lada Vesta Cross
- Остановился - получи штраф: в Москве камеры начали фиксировать новое нарушение
- Тарифы на ОСАГО могут вырасти уже к осени
Экономика
-
Почему надежды на рост экономики не оправдываются?
- Блокчейн будет принадлежать России
- РФ введет уголовное наказание за исполнение санкций
- Либерализация валютного контроля: каковы выгоды?
Недвижимость
-
Михаил Задорнов оставил два завещания
- Можно ли не платить по долгам и остаться с квартирой?
- Как найти студию, чтобы выгодно ее сдать
- Ипотека и много жилья: эксперты о новых "майских" задачах Путина
- 5 отличий петербургского жилья от московского
Вести.Медицина
-
Можно ли умереть, объевшись шоколадом? Отвечают ученые
- 7 фруктов, от которых стоит держаться подальше, если вы на диете
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- 10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Найден способ есть и не толстеть
Вести в 20.00
-
Крымский мост открыт: подробности
- Украина мстит российским журналистам
- Антисанкции лекарств не коснутся
Москва 24
-
Спецслужбы предотвратили теракт, готовившийся на акции "Бессмертный полк"
- Школьница потеряла сознание и умерла во время урока физкультуры
- Убийца пятерых байкеров найден мертвым в СИЗО
- Мужчина устроил резню из-за парковки на востоке Москвы
- Фермеры выбрасывают трупы телят рядом с жилыми домами
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- "Айтеко" объявляет о всеобщей "мобилизации" волонтеров
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
В безвоздушном пространстве: что случилось на борту самолета во Внукове?
- Граффити по правилам: как работает антивандальное покрытие?
- Речка Лихоборка на севере Москвы заполнилась жидким бетоном
- 83 года и более 200 станций: московское метро устремилось в будущее
- Дышащие формы: в Новой Третьяковке - выставка Вадима Космачева
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Молекула-универсал защитит человека от всех видов простуды
- Как возникает распространённая причина женского бесплодия
- Биологи впервые "пересадили воспоминания" с помощью РНК
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Юные звезды советского кинематографа: тогда и сейчас
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо