Английский "Эвертон" уволил тренера Сэма Эллардайса

Клуб английской премьер-лиги "Эвертон" официально подтвердил досрочное расторжение контракта с главным тренером команды Сэмом Эллардайсом. Он покидает свой пост на фоне не слишком удачного выступления "ирисок" в нынешнем сезоне – 8-е место.

Контракт Эллардайса истекал через год, но был расторгнут по обоюдному согласию сторон: руководство и болельщики клуба недовольны тем, что в этом году "Эвертон" не попал в зону еврокубков. Это вторая отставка в стане "ирисок" в этом сезоне: сам Эллардайс возглавил команду в ноябре 2017 года, сменив голландца Роналда Кумана.

🔵 | Sam Allardyce has left his role as manager.



More: https://t.co/0kJowzOX0r pic.twitter.com/ErJpWEEN7T