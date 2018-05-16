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Новое правительство России 40 минут назад
Чем новый кабмин будет отличаться от версии 2012 года
Президент Владимир Путин утвердил структуру правительства. В него войдут 22 министерства, то есть на одно больше, чем в предыдущем составе.
Спустя неделю после назначения Дмитрия Медведева президент Владимир Путин утвердил структуру правительства. Принципиальных изменений не произошло, ведь, по словам премьер-министра, предыдущая структура доказала свою работоспособность. Однако в указе есть ряд важных предложений для оптимизации действующей системы исполнительной власти.
В версии 2012 года 5 министерств подчинялись президенту — МВД, МЧС, МИД, Минобороны и Минюст. Этот принцип не меняется. Еще 16 министерств были под руководством правительства. Теперь министерств будет 17.
Глава кабмина предложил разделить Министерство образования и науки на два ведомства — просвещения, которое будет заниматься вопросами общеобразовательной деятельности, речь идет о школах или о среднем специальном образовании, а также появится Министерство науки и высшего образования.
Это позволит лучше сконцентрировать наши возможности по развитию и одной системы образования, и другой системы образования. Соответственно, в этом случае Агентство по научным учреждения, которое у нас занималось вопросами Академии наук, оно войдет в структуру Министерства науки и высшего образования.
Эксперты называют разделение Министерства образования и науки одним из ключевых изменений в структуре правительства. Большинство специалистов называют эту меру логичной и делают ставку на эффект от слияния высшего образования и науки.
"Все-таки среднее образование и высшее образование – две большие разницы. И Министерство науки должно обеспечить, соответственно, слияние высшего образования с наукой и с практикой. Это задача образования тех самых кластеров высокотехнологичных, о которых говорил Путин в своем послании, и что записано в указе от 7 мая", — считает проректор по стратегическому развитию Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
Также две службы Рособрнадзор и Росмолодежь вышли из ведения Министерства образования, их переподчинили напрямую президенту. И это решение некоторые эксперты объясняют расстановкой приоритетов.
Еще одно изменение — переименование Минкомсвязи в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. По словам Дмитрия Медведева, это преобразование важно для реализации цифровой повестки.
Изменится и система подчинения у торговых представительств. Теперь за их работой будет следить не Министерство экономического развития, а Министерство промышленности и торговли. Как объяснил премьер-министр, это поможет сконцентрироваться на поддержке экспорта.
"Это вполне логично, потому что у нас сейчас отсутствует вот эта связка между развитием бизнеса и вообще любого производства на территории РФ и переход в экспортную составляющую этого развития. Вот эта связка, помощь в перешагивании такого рода, в экспансии на мировой рынок – это как раз может новое министерство осуществить", — говорит профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.
Ранее стало известно, что изменится количество заместителей главы правительства. До 2016 года было 8 вице-премьеров, затем — 9, а теперь — 10. Расширение произошло за счет разделения полномочий.
Ранее Аркадий Дворкович отвечал одновременно за вопросы сельского хозяйства, промышленности и связи. Теперь эти сферы возглавят разные вице-премьеры.
Связь предложили передать Максиму Акимову, а вместе с ней транспорт и цифровую экономику, которую до этого вообще не выделяли как отдельную отрасль. За другую сферу полномочий Аркадия Дворковича — промышленность — предложено взяться Дмитрию Козаку. В прошлом составе правительства он отвечал за развитие регионов. Главным по АПК Дмитрий Медведев намерен сделать Алексея Гордеева. Антон Силуанов, как ожидается, сохранит за собой кресло министра финансов и совместит его с должностью первого вице-премьера.
Татьяна Голикова займется социальным блоком, Ольга Голодец возглавит культуру и спорт, а Виталию Мутко передадут строительство. На повышение предложено пойти Юрию Борисову — из замминистра обороны он станет вице-премьером. А вот Юрий Трутнев, как ожидается, сохранит свой пост без изменений.
И теперь главная интрига — персональный состав правительства. Кандидатуры на должности премьер-министр представят уже в эту пятницу, 18 мая.
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