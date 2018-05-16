В Подмосковье спасают уникальные фрески одного из старейших сохранившихся храмов

В Подмосковье к концу года завершат реставрацию Храма Рождества Христова в Мытниках — одного из старейших в Рузском районе. Церковь XVIII века сильно пострадала в советские годы. Сохранились лишь фрагменты уникальных настенных росписей и старый крест, который буквально изрешетили пулями.

Фрагменты уникальных фресок — то немногое, что уцелело внутри Храма Рождества Христова. Церковь в Мытниках была построена во второй половине XVIII века, но в советское время началась черная страница ее истории. Алтарь превратили в склад химических удобрений, сильно пострадал крест.

"Видите, он весь прострелен, весь в пулях — это пулевые пробоины. Мы его поставим под стекло, чтобы молодое поколение знало — нельзя по крестам стрелять", — говорит настоятель храма протоиерей Александр Мальцев.

Еще два-три года — и на месте храма остались бы одни руины. Но реставраторы вовремя пришли на помощь: полностью обновили алтарную пристройку к храму, восстановили кровлю и стены.

"Сейчас проводится работа по укреплению и усилению стен, вот, вы видите, кирпичная кладка — мы, как могли, восстановили", — говорит гендиректор реставрационной компании Владимир Семин.

Главная задача сейчас для строителей — не только вернуть храму его рабочее состояние, но и сохранить историческую самобытность здания.

"В этом храме были проведены антиаварийные работы. Сейчас уже храм приобретает свой первоначальный облик, который он имел до разрушения", — говорит благочинный Одинцовского района Игорь (Нагайцев).

Ждут возрождения храма и десятки прихожан из соседних деревень. Скоро и они смогут прийти на службу.

"Мы очень ждем! Как старый человек вам говорю — очень ждем. Тут рядом, и без веры, без Бога нельзя жить", — говорит Агрофена Кутурова.

Постепенно, когда строительные работы закончатся, сюда привезут иконы и церковную утварь, и храм вновь откроет свои двери для всех желающих.

Совсем скоро прямо здесь, в звоннице, появится колокол, который будет возвещать прихожанам о начале службы в стенах этого возрождающегося храма. А пока свое место на куполе занял новый золоченый крест — главный символ православной церкви.

Сейчас в Подмосковье восстанавливают 30 храмов. Восемь из них уже полностью готовы. Храм Рождества Христова в Мытниках окончательно вернут к жизни до конца этого года.