Найден человек, который покорил Эверест 22 раза

Непальский проводник-шерпа Ками Рита стал рекордсменом по числу восхождений на Эверест.

Вечером 15 мая шерпа вместе с девятью китайскими альпинистами начал восхождение. 16 мая он покорил вершину высочайшей горы в мире в 22-й раз, сообщает ТАСС. Как рассказал глава компании Seven Summit Treks, организующей экспедиции на Эверест, Ками проживает в непальском районе Солукхумбу. Ему 48 лет.

Первое восхождение на Эверест было совершено 29 мая 1953 года шерпом Тэнцингом Норгэем и новозеландцем Эдмундом Хиллари.