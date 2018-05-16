16 мая 201814:07
Найден человек, который покорил Эверест 22 раза
Непальский проводник-шерпа Ками Рита стал рекордсменом по числу восхождений на Эверест.
Вечером 15 мая шерпа вместе с девятью китайскими альпинистами начал восхождение. 16 мая он покорил вершину высочайшей горы в мире в 22-й раз, сообщает ТАСС. Как рассказал глава компании Seven Summit Treks, организующей экспедиции на Эверест, Ками проживает в непальском районе Солукхумбу. Ему 48 лет.
Первое восхождение на Эверест было совершено 29 мая 1953 года шерпом Тэнцингом Норгэем и новозеландцем Эдмундом Хиллари.
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