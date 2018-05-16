Дышащие формы: в Новой Третьяковке - выставка Вадима Космачева

В Третьяковской галерее открывается первая большая выставка Вадима Космачева. В советские годы его работы были альтернативой официальному искусству. Художник уже давно успешно творит на Западе, а вот на Родине почти неизвестен. Почему его скульптуры называют живыми?

Это первая масштабная выставка скульптора Вадима Космачева в России. В экспозиции — более 60 произведений художника: не только скульптура, но и графика, живопись и фарфор.

Выставка состоит из двух частей. Ретроспектива представлена работами скульптора, созданными до 2000 года. А в перспективной части — современные работы, в них искусство сочетается с новейшими достижениями науки и техники. В скульптуру встраивается механизм, который работает от солнечной энергии. Происходит как бы дыхание и оживление скульптуры. Выставка раскрывает новые возможности развития жанра в мировом искусстве. Космачев создает свои работы как живые материи, которые способны менять цвет и форму.

Скульптуры Космачева органично вписываются в городские пространства. Взаимодействие с окружающей средой достигается, например, при помощи зеркальных поверхностей — так в скульптуре появляется отражение других объектов. Произведения оживают от дуновения ветра, солнечных бликов и даже изменения температуры. Природа становится частью произведения искусства и соавтором.

Скульптуры Космачева становятся связующим элементом между естественной средой и урбанистическим пространством. Это новое восприятие искусства. Этой выставкой Третьяковская галерея обращается к художникам русской эмиграции второй половины XX века и их возвращению на родину.