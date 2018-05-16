В клубном чемпионате мира-2021 сыграют 24 команды

Международная федерация футбола подтвердила свое решение кардинально изменить формат клубного чемпионата мира, в котором традиционно выступают лучшие клубы всех континентов. Но в 2021 году в состязании примут участие сразу 24 лучшие команды мира.

Формат соревнования, которое обычно разыгрывается в течение 7-10 дней, в новом изложении предусматривает увеличение сроков в два раза. Первый такой турнир пройдет с 10 по 28 июня 2021 года. Место стартов не называется, но инсайдеры считают, что первенство примет Китай. В турнире примут участие 24 клуба, которые будут поделены на 8 групп.

При этом участники первого розыгрыша будут отобраны не по спортивному принципу, а путем персональных приглашений от ФИФА, сообщает Football Italia. В 2021 году титул разыграют наиболее титулованные клубы, а в будущем ФИФА планирует отбирать участников по достижениям на континентальном уровне.

Предположительно в турнире примут участие 12 клубов из Европы, 3 – из Южной Америки, по 2 – из Северной Америки, Африки и Азии. Еще одна команда будет выбрана после матча плей-офф между лучшей командой Океании и четвертым клубом Южной Америки.

При этом в прессу просочился список команд Старого Света, которые почти наверняка получат приглашения ФИФА: это "Реал", "Барселона" (Испания), "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Ювентус", "Интер", "Милан" (Италия), "Бавария" (Германия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Аякс" (Голландия).