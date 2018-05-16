Отрубившему жене кисти рук оставляют родительские права

Эта история шокировала общество в конце 2017 года. Уже почти полгода молодая мама двоих детей Маргарита Грачева, которой бывший муж Дмитрий отрубил из ревности кисти рук, почти все свое время тратит на восстановление. Хирурги совершили настоящее чудо: они смогли пришить Рите одну кисть, а теперь ей помогли немецкие медик.

При поддержке программы "Прямой эфир" и неравнодушных людей Рите изготовили самый совершенный протез. Однако если руками Рита владеет уже вполне уверенно, то до восстановления душевного равновесия ей еще очень далеко.

Дмитрий по-прежнему считается полноправным отцом двоих сыновей и не скрывает своего намерения однажды вернуться в семью.

В настоящий момент Дмитрий Грачев находится под следствием. Максимальный срок, который ему грозит, — десять лет. Однако у него есть несколько смягчающих обстоятельств, среди которых – явка с повинной и двое несовершеннолетних детей.

Маргарита пытается лишить Дмитрия родительских прав. Уже было два заседания суда, но оба раза Грачева получала отказ.

В студию программы "Прямой эфир" пришла мать Дмитрия – Ольга. Впервые после случившегося она встретилась с Маргаритой.

Ольга Грачева рассказала, что регулярно навещает сына, и что он очень сильно переживает о содеянном. Она считает, что Дмитрия должны лишить родительских прав за жестокое обращение с матерью его детей.

Однако мать Маргариты Инна Шейкина утверждает, что на слушаниях в суде Ольга защищала своего сына и утверждала, что он – хороший отец.

О чем пишет из заключения своей матери "подмосковный отелло", почему Дмитрия не лишают родительских прав, и что говорит лечащий врач Маргариты Грачевой — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".