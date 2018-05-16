Каким будет новый российский авианосец. Отечественные инженеры готовят сразу несколько проектов

Российская Объединенная судостроительная корпорация к концу года подготовит Министерству обороны несколько проектов нового авианосца для военно-морского флота РФ. Есть среди них и достаточно крупные корабли – водоизмещением около 75 тысяч тонн, рассказал агентству ТАСС собственный источник в ОСК.

Если один из вариантов будет одобрен, то в 2019 году начнется техническое проектирование и подготовка конструкторской документации. Заложить новый корабль могут уже в 2021 году, а строительство займет не меньше 10 лет. Причем в государственной программе вооружений 2018-2027 годов деньги на начальный этап создания авианосца заложены, уточнил собеседник агентства.

Весной прошлого года стало известно, что Крыловский государственный научный центр предложил свой проект авианосца под названием "Шторм". Это корабль водоизмещением не меньше 95 тысяч тонн и длиной около 330 метров. Он сможет нести 90 летательных аппаратов: палубные истребители Су-33 и МиГ-29К, вертолеты Ка-52К.

Сдвинуть корабль таких размеров сможет новая силовая установка мощностью около 200 тысяч лошадиных сил. Ее планируют сконструировать на основе турбины М90 производства НПО "Сатурн". Авианосец должен будет разгоняться до 30 узлов, то есть до 55 километров в час. На палубе корабля разместят сразу четыре стартовых дорожки — две длинных и две коротких, чтобы с них могли взлетать самолеты с разной боевой нагрузкой.