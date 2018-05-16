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Российские СМИ на Украине 6 минут назад
Вышинского собираются арестовать на два месяца
Украинская прокуратура намерена добиваться ареста главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на два месяца. Заседание суда по этому вопросу запланировано на 17 мая, сообщила ТАСС пресс-секретарь так называемой прокуратуры Крыма (входит в состав Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.
Кирилла Вышинского задержали рано утром 15 мая у подъезда своего дома. Практически одновременно с этим в центральном офисе агентства в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов начались обыски. При этом Служба безопасности Украины заявила, что раскрыла деятельность "сети медиаструктур, подконтрольных РФ", которые использовались "страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".
Кирилл Вышинский, имеющий российско-украинское гражданство, подозревается в государственной измене. Из Киева он был доставлен в Херсон, где сейчас находится в изоляторе временного содержания.
Посольство России в Киеве потребовало от украинских властей немедленно освободить журналиста и прекратить насилие над представителями СМИ.
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