Волейбол. Кошелева перебирается из Турции в Бразилию

Ведущая волейболистка сборной России и турецкого клуба "Галатасарай" Татьяна Кошелева прекратила сотрудничество на юге Европы и собирается продолжить карьеру в Бразилии. Предположительно она подпишет годичный контракт с командой "Рексона-Сеск".

Спортсменка пока не играет ни в клубе, ни в сборной: она восстанавливается после операции на травмированном колене, сообщает World of Volley. "Рексона-Сеск" в минувшем сезоне стал вторым в первенстве Бразилии и клубном чемпионате континента, а также выиграл Суперкубок страны.