Фильм "Все будет хорошо" Дмитрий Астрахан снимал на фоне череды личных трагедий

Сюжет фильма "Все будет хорошо" поддержал многих людей в тяжелые 1990-е. И мало кто знает, какие трагедии происходили в жизни режиссера Дмитрия Астрахана. На его месте многие бы не выдержали. Но он не сломался, и теперь у него все хорошо.

Астрахан – востребованный актер и режиссер, у него шесть детей и любимая супруга, которая стала его тылом и судьбой. Однако в молодые годы, казалось, жизнь ополчилась на Дмитрия.

В первом браке с актрисой Ольгой Беляевой у них родился сын с неоперабельным пороком сердца. Мальчик умер, прожив всего 40 дней.

Для Дмитрия и Ольги Беляевой это стало настоящим ударом. Затем в пожаре погибла Ольга и лишь чудом остался жив второй сын – Павел.

Самому Астрахану жизнь ему спасла Лена — вторая жена Дмитрия. "Когда мы познакомились с Леной, она сказала, что представляет себе большой круглый стол, за которым собираются все домашние. Этот стол – некий символ нашей семьи", — признается режиссер в программе "Судьба человека",

Теперь он все свое время посвящает семье. "Сам я – пятый ребенок в семье, и у меня перед глазами никогда не было другой картины мира. Я всегда считал это нормой и стремился к этому", — говорит режиссер и добавляет, что самое приятное для него сейчас – когда его дети собираются за круглым столом и разговаривают.

О разводе с первой женой и ее гибели, случайных встречах, которые привели Астрахана, мечтавшего стать инженером, в сферу кино и театра и выдвижении его фильма на соискание премии "Оскар" знаменитый режиссер рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".