Журналисты на Украине становятся заложниками для торга

Супруга главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве, ничего не знает о судьбе своего мужа. "О том, что сейчас происходит, я узнаю только благодаря интернет-источникам,"- заявила она в эфире программы "60 минут".

Ирина Вышинская рассказала, что знает только со слов водителя, как происходило задержание ее мужа. С Кириллом она последний раз общалась в понедельник вечером, 14 мая: "Во вторник, 15-го числа, я попыталась позвонить Кириллу в промежутке с 10 до 10:30 утра, он не брал уже трубку и, по всей вероятности, просто не мог этого сделать. Со слов водителя знаю только то, что утром Кирилл, как всегда, собирался на работу, за ним заезжает водитель, и они должны были решить какие-то бытовые вопросы с машиной. Возле подъезда, пока они стояли у машины, из кустов вышли люди в гражданской одежде, схватили Кирилла и посадили его в машину. Предварительно они еще сфотографировали водителя. О том, что сейчас происходит, я узнаю только благодаря интернет-источникам".

У Ирины нет никакой связи с мужем, и она не знает, как он себя чувствует: "Я знаю только то, что Кирилл сейчас в Херсоне. Год назад Кирилл перенес операцию со стороны желудочно-кишечного тракта, и у него есть проблемы, ему необходима постоянная медикаментозная поддержка, не говоря о том, что должна быть определенная диета. У меня нет возможности передать ему лекарства".

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко выразил поддержку Кириллу Вышинскому и его семье. Он высказал опасение, что решение суда по делу Вышинского будет, скорее всего, неблагоприятным, так как его обвиняют в государственной измене. Евгений Ревенко возмутился тем, что до сих пор на арест журналиста не было внятной реакции со стороны Запада и США. А главной целью этого акта, по мнению члена думского комитета, является парализация работы агентства "РИА Новости" на Украине.

Ревенко обратил внимание на то, что официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко предложил обменять Кирилла Вышинского на Романа Сущенко."Теперь мы можем уверенно утверждать, что украинская сторона занимается тем, что хватает заложников, по сути дела, она встает на путь террористического государства. И Кирилл Вышинский сейчас является заложником националистической верхушки Украины. Я считаю, что российской стороне сейчас нужно сделать повторное обращение во все международные организации, с учетом вновь открывшихся обстоятельств", — подытожил Ревенко.

Сущенко, задержанный в России в 2016 году, будучи кадровым сотрудником разведывательного подразделения Украины, занимался далеко не журналисткой деятельностью. И обвиняется он в сборе информации, касающейся Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

15 мая украинские силовики провели широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". Их обвиняют в государственной измене. Главный редактор агентства Кирилл Вышинский был задержан. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания СБУ в Херсоне. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.