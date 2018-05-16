Парашютист выпрыгнул из самолета за несколько минут до крушения, оставив внутри сына

Трагедия произошла близ ирландского города Идендерри. Парашютист Крис Каспржак выпрыгнул из самолета, оставив внутри своего семилетнего сына Кацпера. Через несколько минут после прыжка летательный аппарат разбился. Пилот и мальчик погибли. Полиция расследует обстоятельства инцидента, сообщает Daily Mail.

Опытный ирландский парашютист взял с собой в качестве одолжения – мальчик очень любил полеты и мечтал в будущем пойти по стопам отца. Помимо Каспржака и его сына, на борту самолета находились еще 15 парашютистов. Все они успешно совершили прыжки.

Через несколько минут после того, как Каспржак оказался за пределами летательного аппарата, самолет внезапно резко сменил курс и рухнул на землю. Пилот Нил Боудич и маленький Кацпер погибли.

Приземлившийся Каспржак был вне себя от горя. Он начал рыть землю руками, стараясь извлечь тело сына из-под обломков самолета. Это смогли сделать только спасатели.

Обстоятельства трагедии изучает следственная группа. Боудич был профессионалом. Маловероятно, что к крушению самолета привели его действия, считают бывшие коллеги мужчины.