Запрещенный прием: тхэквондисты сборной Турции устроили оргию

Представители сборной Турции по тхэквондо, занявшей на прошедшем чемпионате Европы второе место, стали участниками оргии. Один из спортсменов решил запечатлеть себя на фоне партнеров по национальной команде во время сексуальных утех. Фотография с обнаженными тхэквондистами попала в соцсети.

Как сообщает Eurosport.ru, пятеро представителей турецкой сборной оказались в обществе девушки, которая также является спортсменкой. Пока один из них тесно общался с представительницей слабого пола, остальные товарищи по команде с удовольствием позировали на их фоне.

После того как снимок попал в соцсети, турецкие болельщики потребовали наказать участников неформальной вечеринки. Напомним, что чемпионат Европы по тхэквондо прошел в Казани с 10 по 13 мая. Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете.