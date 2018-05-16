Касаткина прошла в третий круг теннисного турнира в Риме

Российская теннисистка Дарья Касаткина встречалась во втором круге престижного турнира в Риме с американкой Даниэль Коллинз. Россиянка не испытала проблем в этом матче, победив соперницу в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут.

В третьем круге Касаткина поборется за выход в четвертьфинал с представительницей Украины Элиной Свитолиной, посеянной в Риме под четвертым номером.

Напомним, что призовой фонд турнира превышает 3 миллиона долларов.