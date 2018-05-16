Пал травы под канонаду: наученные горьким опытом пугачевцы сами покидают поселок

Из-за взрывов на бывшем военном полигоне эвакуируют жителей населенного пункта Пугачево в Удмуртии, передает ТАСС.

Как сообщили в экстренных службах, в связи с пожаром, первым делом проводится эвакуация детей. Взрослые покидают помещения самостоятельно. Детские учреждения и школы закрыты. Отмечается, что взрывы спровоцированы пожаром, площадь которого составляет 10 га.

По словам главы муниципального образования Эдуарда Султанова, эвакуация не объявлена. Люди эвакуируются сами. Поселок Пугачево расположен в нескольких километрах от склада, передает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, 2 июня 2011 года в Удмуртии в арсенале артиллерийских боеприпасов Центрального военного округа близ поселка Пугачево, возник пожар, в результате которого сдетонировали боеприпасы.

Погибли три человека, пострадали порядка 100, 48 были госпитализированы. Была проведена эвакуация более 28 тысяч человек, временно перекрывалось железнодорожное сообщение на участке Агрыз — Ижевск Горьковской железной дороги. В самом Пугачеве повреждения получили более 3,5 тысяч жилых домов и 49 социальных объектов.