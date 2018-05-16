Путин: российские корабли с "Калибрами" должны находиться в Средиземном море постоянно

Террористическая угроза в Сирии все еще сохраняется, поэтому российские боевые корабли с ракетными комплексами "Калибр" продолжат нести постоянную боевую службу в Средиземном море, заявил Владимир Путин на военном совещании в Сочи.

Глава государства отметил, что эффективность и боеготовность российского военно-морского флота – это гарантия экономической безопасности страны и серьезный инструмент для обеспечения национальных интересов России. Особенно сейчас, когда география присутствия отечественных ВМС стала заметно шире. Боевые корабли стали чаще появляться в Средиземном море, Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что на счету российских надводных и подводных кораблей десятки ударов по позициям террористов в Сирии. В разное время высокоточные ракеты "Калибр" применяли, например, фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", малые ракетные корабли "Великий Устюг" и "Град Свияжск", дизельные подводные лодки "Великий Новгород "и "Колпино".