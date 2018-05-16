Тема:
Эволюция и эволюционные процессы 1 час назад
Биологи узнали, сколько места нужно для развития нового вида млекопитающих
Открывать новые виды животных всегда очень интересно, но эволюционных биологов также волнуют условия, необходимые для развития этих видов.
Уже давно была отмечена любопытная тенденция: среди множества открытых за последние годы видов животных большинство являются эндемиками, то есть обитают на относительно ограниченной территории. Как правило, речь идёт об островах. Галапагосские черепахи, мадагаскарские лемуры и австралийские кенгуру, которые разделились со временем на несколько совершенно уникальных видов, наглядно иллюстрируют эту тенденцию
Но почему так происходит и сколько нужно пространства, чтобы в том или ином роде развился новый вид? Американские исследователи нашли ответ на этот вопрос, а их помощниками стали грызуны, обитающие на филиппинском острове Миндоро.
Ранее считалось, что "нижний предел" такой площади – 110 тысяч квадратных километров (примерно такова площадь острова Куба). Однако новая работа указывает на то, что достаточно по крайней мере одной десятой от этой площади, чтобы млекопитающие отделились в новый вид.
Примером этому как раз и послужили мыши, обитающие на острове Миндоро. Команда обнаружила там как минимум четыре эндемичных вида, которые эволюционировали от общего предка. Площадь этого острова составляет 10572 квадратных километра.
Исследовательская группа под руководством эволюционного биолога Лоуренса Хейни (Lawrence Heaney) из Музея естественной истории имени Филда в Чикаго долгое время изучала и каталогизировала новые виды животных, и в 2013 году специалисты отправились в экспедицию, чтобы рассмотреть биоразнообразие островов в составе Филиппин и Индонезии. Учёные открыли несколько видов мышей и крыс, а также карликового буйвола.
Отловить мелких млекопитающих на Миндоро исследователям помогли специальные ловушки (безопасные для жизни и здоровья животных). Попавшихся в них грызунов изучали в лабораторных условиях, в том числе проводили генетические тесты. Благодаря анализу ДНК эксперты поняли, что перед ними представители четырёх отдельных видов одного рода, Apomys, три из которых ранее не были известны.
Грызуны Apomys имеют большие тёмные глазки и большие уши, длинный мягкий мех, светлые лапки и тёмные хвосты. Их любимое лакомство – земляные черви.
Биологи уточняют, что представители трёх из описанных видов обитают на склонах гор (причём каждый вид занимает "свою" гору), а ещё один предпочитает низменности.
Более того, исследования также показали, что эти виды эволюционировали от общего предка, который обитал на острове 2,8 миллиона лет назад. И это означает, что Миндоро является самым маленьким по площади ареалом, в котором сформировались новые виды.
Авторы полагают, что эволюционным процессам во многом поспособствовали ландшафтные особенности. Популяции, обитающие на горных хребтах, оказались изолированными друг от друга, и потому были вынуждены развиваться отдельно, формируя собственные уникальные черты.
Но такое явление вряд ли характерно для всех животных: например, птицам и крупным млекопитающим требуется куда больше пространства для развития новых видов, уточняется в работе. Что же касается более мелких животных, то учёные полагают, что они могут эволюционировать в отдельные виды и на гораздо меньшей площади.
По словам экспертов, новые данные будут полезны для природоохранных организаций, которые заботятся о сохранении биоразнообразия и эволюционного потенциала животных. А команда уже планирует новые экспедиции на ещё более мелкие острова, где могут обитать ещё не описанные виды.
Более подробно об этой работе рассказывается в статье, опубликованной в издании Journal of Biogeography.
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