Водитель на "Приоре" пронесся по тротуару на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы торопившийся водитель едва не сбил пешехода на тротуаре, по которому на высокой скорости объезжал пробку. Опасный заезд попал в объектив камеры регистратора.

"Зверёк на "Приоре" просто летит по тротуару, чуть не сбивая мужчину!" — написал автор ролика.

Эти кадры были сделаны около шести часов вечера 15 мая в районе дома 2 по Минской улице: на записи видно, как темная легковушка на высокой скорости проносится по тротуару, вынуждая пешехода отступить на газон. Судя по всему, водитель решил таким образом объехать пробку, позабыв обо всех правилах дорожного движения.