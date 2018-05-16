Российский военный корабль впервые оказался в Папуа-Новой Гвинее

Российский "Перекоп" пришел в Порт-Морсби, что в Папуа-Новой Гвинее. Это первый случай в истории, когда корабль ВМС РФ оказался в этой стране. В рамках визита, который продлится до 19 мая, запланированы встречи с мэром города и руководством местных вооруженных сил, а также экскурсии, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Корабль "Перекоп" сейчас находится в двухмесячном походе. На его борту проходят подготовку свыше 200 студентов Военно-морского института и Военного учебно-научного центра ВМФ. Курсанты четвертого курса должны получить разрешение самостоятельно нести штурманскую вахту, а второкурсники закрепляют навыки управления кораблем.

1 апреля этого года "Перекоп" вышел из порта Севастополя, а в конце мая должен закончить свой поход во Владивостоке.