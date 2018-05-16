Выставка "АРХ Москва" открывается на Крымском валу

Проекты жилых кварталов по программе реновации можно увидеть на выставке "АРХ Москва". Она открылась в Доме художника на Крымском валу. Своими идеями готовы поделиться ведущие архитекторы и дизайнеры из 14 стран. Они представят новые разработки в градостроении, расскажут о современных технологиях, а еще обсудят, что такое настоящий экогород.

Тема выставки "АРХ Москва" в этом году — "Перестройка-2". Таким образом куратор Бард Голдхоорн решил отослать участников к московской архитектурной биеннале 2010 года. Тогда в центре внимания был пример Перми, где расширять город решили не путем застраивания окраин, а развивая уже существующие улицы.

В Москве в связи с отсутствием малоэтажной среды пошли по другому пути: новые жилые комплексы возводят на месте пятиэтажек, отведенных под снос. Самые интересные проекты реновации — в частности, в Хорошево-Мневниках, Кузьминках, на проспекте Вернадского и в Новых Черемушках — представят сегодня на выставке "АРХ Москва".

По сути, выставка "АРХ Москва" — это площадка для обмена опытом и обсуждения проектов между ведущими российскими и зарубежными архитектурными бюро, строителями, а также компаниями-производителями эксклюзивных материалов.

В этом году "АРХ Москва" проходит параллельно с 6-й Московской Биеннале Архитектуры. В выставке принимают участие более 300 компаний из 14 стран мира. Открывается она сегодня, а продлится до 20 мая.