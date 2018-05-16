Дежавю в Пугачеве: взрывы, эвакуация, движение остановлено

Из-за взрывов снарядов на территории бывшей военной части в селе Пугачево (Удмуртия) перекрыто движение по близлежащим железной дороге и автотрассе. В целях безопасности проводится эвакуация военного городка, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Идет локализация пожара, работает 28 единиц техники", — уточнил он.

Пожар возник из-за возгорания сухой травы. По некоторым данным, огонь уже охватил площадь в 20 гектаров.

"Для тушения пожара принято решение направить из Екатеринбурга самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8", — рассказал РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

В самом поселке Пугачево эвакуация пока не объявлена, но люди сами покидают его из-за взрывов снарядов, сообщил ранее "Интерфаксу" глава муниципального образования Эдуард Султанов.

Семь лет назад в Пугачеве уже бушевал крупный пожар, сопровождающийся взрывами боеприпасов. В результате ЧП тогда погибли три человека, пострадали около 100 человек, свыше 3 тысяч домов в 32 населенных пунктах получили повреждения. Основной причиной ЧП тогда назвали несоблюдение требований пожарной безопасности при работах с боеприпасами.

В 2015 года в двух километрах от поселка загорелась трава, в результате чего также произошла детонация снарядов. Площадь пожара составила более 2 гектаров.